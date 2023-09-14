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Після падіння дрона. Румунія збільшила обмежувальну зону польотів на кордоні з Україною

Фото: Румунія ще більше обмежила польоти на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після повторного падіння російського дрону на територію Румунії, в країні збільшили обмежувальну зону польотів на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Румунії.

"Жодним пілотованим або безпілотним літальним апаратам не дозволяється літати в цих зонах обмеження, за винятком державних літаків... На тлі посилення російських атак на українські порти на Дунаї виникла необхідність у подовженні обмежень...", - йдеться в повідомленні Міноборонони.

Зазначається, що польоти обмежили в північній частині міста Добруджа, між Сулиною і Галац, на відстані 20-30 км від українського кордону.

Повідомлення про обмеження польотів уже розіслали компетентними цивільними та військовими аеронавігаційними органами.

Раніше в Румунії діяла обмежувальна зона для польотів, що обмежувалась відстанню в 8 км від українського кордону. 

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти минулої ночі вчергове атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони змогли збити 32 ворожих безпілотника з 44.

Під ударом ворога була портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Після атаки в Міноборони Румунії заявили, що знайшли уламки дронів у районі прикордонних сіл Нуферу та Вікторія.

Однак в НАТО знову не побачили навмисного нападу Росії на Румунію.

Варто зауважити, що це вже не перший інцидент з падінням уламків ударних безпілотників РФ на території Румунії. Після першого разу главу російського диппредставництва також викликали в МЗС.

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