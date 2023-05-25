Після п‘ятирічної перерви Канада та Саудівська Аравія відновлюють дипвідносини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya .

На полях Форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Бангкоці після дискусій між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і наслідним принцем Мухаммедом ібн Салманом було вирішено відновити рівень дипломатичних відносин між країнами до попереднього стану.

"Нам потрібно поговорити з людьми, з якими ми не завжди погоджуємось у всьому, щоб знайти глобальні рішення глобальних проблем", - заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Відносини між Саудівської Аравією та Канадою