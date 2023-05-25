После пятилетнего перерыва Канада и Саудовская Аравия восстанавливают дипотношения
Канада и Саудовская Аравия согласились полностью восстановить дипломатические отношения и назначить новых послов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.
На полях Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке после дискуссий между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом было решено восстановить уровень дипломатических отношений между странами до прежнего состояния.
"Нам нужно поговорить с людьми, с которыми мы не всегда соглашаемся по всему, чтобы найти глобальные решения глобальных проблем", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Отношения между Саудовской Аравией и Канадой
В 2019 году, после призывов МИД Канады к Саудовской Аравии немедленно освободить арестованных общественных активистов Королевство объявило о приостановлении любых новых торговых соглашений и инвестиций с Канадой.
Также МИД Саудовской Аравии отозвало своего посла из Канады и обязало канадского посла в Эр-Рияде покинуть страну в течение 24 часов.
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