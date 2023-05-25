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После пятилетнего перерыва Канада и Саудовская Аравия восстанавливают дипотношения

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Четверг 25 мая 2023 04:05
После пятилетнего перерыва Канада и Саудовская Аравия восстанавливают дипотношения Фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Канада и Саудовская Аравия согласились полностью восстановить дипломатические отношения и назначить новых послов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

На полях Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Бангкоке после дискуссий между премьер-министром Канады Джастином Трюдо и наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом было решено восстановить уровень дипломатических отношений между странами до прежнего состояния.

"Нам нужно поговорить с людьми, с которыми мы не всегда соглашаемся по всему, чтобы найти глобальные решения глобальных проблем", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Отношения между Саудовской Аравией и Канадой

В 2019 году, после призывов МИД Канады к Саудовской Аравии немедленно освободить арестованных общественных активистов Королевство объявило о приостановлении любых новых торговых соглашений и инвестиций с Канадой.

Также МИД Саудовской Аравии отозвало своего посла из Канады и обязало канадского посла в Эр-Рияде покинуть страну в течение 24 часов.

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Канада Саудовская Аравия
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