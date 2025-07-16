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После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу и предложил 5 Patriot, - СМИ

Среда 16 июля 2025 11:20
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После обстрела Украины Трамп позвонил Мерцу и предложил 5 Patriot, - СМИ Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп (x.com/WhiteHouse)
Автор: Ірина Глухова

После очередной российской атаки на Украину президент США Дональд Трамп сам позвонил канцлеру Германии Фридриху Мерцу. В разговоре он поддержал инициативу немецкого лидера по помощи Киеву, чем удивил его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Издание пишет, что изменение позиции Трампа относительно предоставления военной помощи Украине стало результатом длительного давления со стороны европейских лидеров и НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб установил дружеские отношения с Трампом во время гольф-турнира во Флориде, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте регулярно присылал ему одобрительные сообщения. В неформальном тоне он даже в шутку назвал Трампа "папочкой".

Канцлер Германии Фридрих Мерц встретился с Трампом в Белом доме в июне, после чего почти каждую неделю общался с ним по телефону.

Во время одного из таких разговоров, 3 июля, Мерц предложил приобрести для Украины две системы ПВО Patriot - после того, как США остановили военную помощь Киеву.

Как отмечает WSJ, Трамп, вероятно, не был проинформирован о приостановлении помощи, поэтому прямо во время разговора обратился к присутствующему министру обороны Питу Гегсету: "Пит, что происходит?".

Через несколько дней, увидев разрушения в результате очередной атаки РФ на Украину, Трамп сам позвонил Мерцу и не только согласился на его предложение, но и предложил поставить пять систем Patriot вместо двух.

По информации издания, такой шаг Трампа удивил канцлера Германии. Он понял, что президент США начал терять терпение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Мерц сразу согласился на покупку пяти комплексов, хотя для этого ему еще придется найти необходимое финансирование вместе с европейскими партнерами.

Причина изменения отношения к Украине в Белом доме

Президент США Дональд Трамп все чаще выражает недовольство атаками России на Украину. Он уже заявил, что гибнут до семи тысяч человек в неделю с обеих сторон.

На фоне этого в СМИ появилась информация о том, что он передал Украине часть военной помощи по списку президента Владимира Зеленского. Сообщалось, что Белый дом готовится отправить Киеву дополнительное вооружение, а Конгресс намерен принять жесткие санкции против РФ.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Фридрих Мерц Война в Украине
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