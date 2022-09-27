После обеда оккупанты из артиллерии обстреляли громаду в Сумской области
Фото: После обеда оккупанты из артиллерии обстреляли общину в Сумской области (GettyImages)
Российские оккупанты после обеда, 27 сентября, били по Сумской области из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .
"После 15 часов были два артобстрела из САУ 9 и 12 приходов, по территории Середино-Будской общины", - заявил глава ОВА.
По словам Живицкого, в результате обстрелов жертв или разрушений зафиксировано не было.
Напомним, что оккупанты снова ударили по Сумской области, применив "Грады" и минометы.
Также, российские войска сегодня, 26 сентября, около 14.00 выпустили по Сумской области шесть ракет. Под удар попали несколько общин Шосткинского района.
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