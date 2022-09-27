После обеда оккупанты из артиллерии обстреляли громаду в Сумской области

Российские оккупанты после обеда, 27 сентября, били по Сумской области из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

"После 15 часов были два артобстрела из САУ 9 и 12 приходов, по территории Середино-Будской общины", - заявил глава ОВА.

По словам Живицкого, в результате обстрелов жертв или разрушений зафиксировано не было.