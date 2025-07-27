Після нових вибухів частина Сум та області залишилися без світла

Обстріли міста Суми

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують місто дронами, ракетами та авіабомбами.

Зокрема, вдень 20 липня, ворог обстріляв місто дроном. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автомобіль та мережу електропередач.

Крім того, до медиків звернулися 7-річний хлопчик та його 34-річна мама, які перебували поруч із місцем вибуху.

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