У Макрона підтвердили візит Зеленського до Парижа

Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідає Париж, щоб провести робочу вечерю зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Цей обмін думками дасть їм змогу продовжити і поглибити діалог довіри після їхньої зустрічі 8 лютого в Парижі та регулярних телефонних обмінів відтоді", - заявили у прес-службі французького лідера.

У заяві йдеться про те, що під час зустрічі Макрон підтвердить незмінну підтримку Франції та Європи у справі відновлення законних прав України та захисту її фундаментальних інтересів.

"Тому дискусія цього вечора буде зосереджена на підтримці, яку Франція продовжує надавати у відповідь на невідкладні військові та гуманітарні потреби України. Два президенти також обговорять довгострокові перспективи повернення миру в Європу, зокрема, на основі Мирного плану, запропонованого президентом Зеленським, який підтримує Франція", - заявили в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, раніше французькі ЗМІ повідомляли, що Зеленський після візиту до Німеччини вирушить до Франції.

Зазначимо, що 14 травня президент України перебуває з першим із початку повномасштабної війни офіційним візитом до Німеччини. Усі деталі поїздки – читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому ще вчора перед поїздкою до Німеччини український президент відвідав Рим, де зустрівся із президентом та прем'єром Італії, а також провів аудієнцію з Папою Римським. Більше про візит - у матеріалі РБК-Україна.

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