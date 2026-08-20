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Після нічної атаки у Вишневому та Броварах зафіксували забруднення повітря

14:53 20.08.2026 Чт
2 хв
Мешканцям надали рекомендації для мінімалізації наслідків для здоров'я
aimg Анастасія Никончук
Після нічної атаки у Вишневому та Броварах зафіксували забруднення повітря Фото: обстріл Києва (ДСНС)
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У четвер, 20 серпня, у Вишневому та Броварах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію КОВА.

Моніторинг показує підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу, тому мешканцям рекомендують обмежити контакт із забрудненим повітрям.

За даними системи спостереження за станом атмосферного повітря, у Вишневому та Броварах відзначається зростання вмісту дрібнодисперсних частинок.

Така ситуація може викликати дискомфорт при диханні, особливо у дітей, людей похилого віку і тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів.

Що рекомендують мешканцям

До нормалізації показників фахівці радять тримати вікна зачиненими та по можливості скоротити тривалість перебування на вулиці. Також рекомендується вживати достатньо води.

Якщо вдома використовується очисник повітря, його рекомендують включити на максимальну потужність. Ці заходи мають допомогти скоротити вплив забрудненого повітря до покращення ситуації.

Що показує моніторинг

У решті населених пунктів, де проводиться спостереження за якістю атмосферного повітря, перевищень допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин не виявлено.

При цьому рівень гамма-випромінювання на території Київської області залишається у межах природного радіаційного фону.

Моніторинг стану повітря проводиться цілодобово на 16 пунктах. Робота системи можлива за наявності стабільного електропостачання.

Нагадуємо, що вночі 20 серпня російські війська атакували Київ та Київську область з використанням балістичних та крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу загинули люди, ще десятки людей отримали поранення, у Києві та Броварах зафіксовано пошкодження житлових будинків, складів та об'єктів критичної інфраструктури.

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