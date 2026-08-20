После ночной атаки в Вишневом и Броварах зафиксировали загрязнение воздуха

В четверг, 20 августа, в Вишневом и Броварах Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КОВА.

Мониторинг показывает повышенную концентрацию мелкодисперсной пыли, поэтому жителям рекомендуют ограничить контакт с загрязненным воздухом.

По данным системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, в Вишневом и Броварах отмечается рост содержания мелкодисперсных частиц.

Такая ситуация может вызвать дискомфорт при дыхании, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто чувствителен к раздражению дыхательных путей.

Что рекомендуют жителям

До нормализации показателей специалисты советуют держать окна закрытыми и по возможности сократить продолжительность пребывания на улице. Также рекомендуется употреблять достаточное количество воды.

Если дома используется очиститель воздуха, его советуют включить на максимальную мощность. Эти меры должны помочь сократить воздействие загрязненного воздуха до улучшения ситуации.

Что показывает мониторинг

В остальных населенных пунктах, где проводится наблюдение за качеством атмосферного воздуха, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ не обнаружено.

При этом уровень гамма-излучения на территории Киевской области остается в пределах естественного радиационного фона.

Мониторинг состояния воздуха ведется круглосуточно на 16 пунктах. Работа системы возможна при наличии стабильного электроснабжения.