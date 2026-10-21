Після неспокійної ночі в Умані нові "прильоти", пошкоджено студентський гуртожиток

Російські війська продовжили атакувати Умань Черкаської області вранці 21 жовтня. Один із безпілотників упав на території Уманського національного університету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

За словами Табурця, російська армія продовжила обстрілювати місто після неспокійної ночі. Для атак по цивільній інфраструктурі окупанти застосовували реактивні безпілотники типу "Герань".

Близько 08:00 один із БПЛА впав на території Уманського національного університету. За попередніми даними, пошкоджено скління гуртожитку та житлового будинку.

Приблизно за годину російський дрон поцілив у приватний будинок. Унаслідок удару травмувалася жінка. Її доправили до лікарні, де вона отримує необхідну медичну допомогу.

На місцях працюють усі необхідні служби. Для координації робіт розгорнули оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

За словами начальника ОВА, зараз головне завдання — якомога швидше виконати першочергові роботи. Обласна влада також підтримує постійний зв'язок із міською владою для координації дій.