ua en ru
Ср, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

После беспокойной ночи в Умани новые "прилеты", повреждено студенческое общежитие

11:35 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
После беспокойной ночи в Умани новые "прилеты", повреждено студенческое общежитие Фото: последствия российского удара по Умани утром 21 октября (t.me/cherkaskaODA)
Додати як бажане джерело в Google

Российские войска продолжили атаковать Умань Черкасской области утром 21 октября. Один из беспилотников упал на территории Уманского национального университета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца.

По словам Табурца, российская армия продолжила обстреливать город после беспокойной ночи. Для атак по гражданской инфраструктуре оккупанты применяли реактивные беспилотники типа "Герань".

Около 08:00 одна из БПЛА упала на территории Уманского национального университета. По предварительным данным, повреждено остекление общежития и жилого дома.

Приблизительно через час русский дрон попал в частный дом. В результате удара травмировалась женщина. Ее доставили в больницу, где она получает необходимую медицинскую помощь.

На местах работают все необходимые службы. Для координации работ был развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военного характера.

По словам начальника ОВА, сейчас главная задача - как можно скорее выполнить первоочередные работы. Областные власти также поддерживают постоянную связь с городскими властями для координации действий.

Напомним, ночью 21 октября российские войска атаковали Умань Черкасской области ударными беспилотниками.

Под ударом оказались гипермаркет "Эпицентр" и частные дома. Также взрывная волна повредила гостиницу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Российская Федерация Умань Черкасская область Дрони Война России против Украины
Новости
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности
НАБУ и САП пришли с обысками к главе Нацбанка: все подробности
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко