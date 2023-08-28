Після Копенгагена та Джидди. Названо несподіване місце зустрічі послів за формулою миру в Україні

"Ми орієнтуємося на нашу формулу, ми враховуємо всі ті пропозиції, зокрема від Китаю, Бразилії, які є раціональними і сумісними з інтересами миру, з інтересами України. На наступній зустрічі послів, що відбудеться цього тижня в Києві, буде ще більше учасників, думаю, понад 70", - заявив він.

За словами Жовкви, дуже важливо, що в цій роботі щодо формули миру бере участь ПАР, беруть участь інші держави Глобального Півдня - Бразилія, Індія, Китай.

Він додав, що дипломатичний радник президента ПАР був на двох зустрічах щодо формули миру - і в Копенгагені, і в Джидді.

Жовква заявив, що Україна впевнено йдемо до того, щоб "все-таки в цьому році, восени, провести саміт формули миру".

"Мир в Україні може бути лише на основі формули миру України, бо війна триває в Україні", - резюмував він.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів.

Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.

А також до обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.

Минулі переговори щодо формули миру проходили у Копенгагені та Джидді. При цьому іноземні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що третя зустріч послів щодо формули миру мала пройти під час саміту "Великої 20".

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