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Після контактів з Китаєм. Гондурас розірвав відносини з Тайванем

Фото: міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гондурас розірвав багаторічні дипломатичні відносини з Тайванем після візиту глави МЗС країни до Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Уряд Гондурасу визнає існування лише одного Китаю. Уряд Китаю - єдиний законний уряд, який представляє весь Китай. Тайвань - невід'ємна частина Китаю", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Гондурасу у Twitter.

У МЗС заявили, що Гондурас повідомив Тайвань про своє рішення розірвати відносини і що він не повернеться до будь-яких відносин чи офіційних контактів із Тайванем. Міністр закордонних справ Гондурасу цього тижня відвідала Китай, щоби вивести відносини між двома країнами на новий рівень.

Тайвань у неділю підтвердив, що припиняє багаторічні дипломатичні відносини із Гондурасом. Незабаром після оголошення прапора Гондурасу було знято з будівлі міністерства закордонних справ Тайваню.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву підтвердив розрив відносин на прес-конференції в Тайбеї і заявив, що закриє своє посольство в Гондурасі та відкличе звідти свого посла.

Раніше МЗС Тайваню розкритикувало спроби Китаю уявити себе як так званого "миротворця" для розв'язання війни в Україні. Оскільки тоді, коли Пекін пропонує свій " мирний план " , він загрожує Тайбею.

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