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После контактов с Китаем. Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем

Фото: министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гондурас разорвал многолетние дипломатические отношения с Тайванем после визита главы МИД страны в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Правительство Гондураса признает существование только одного Китая. Правительство Китая — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Тайвань — неотъемлемая часть Китая", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Гондураса в Twitter.

В МИД заявили, что Гондурас уведомил Тайвань о своем решении разорвать отношения и что он не вернется к каким-либо отношениям или официальным контактам с Тайванем. Министр иностранных дел Гондураса на этой неделе посетила Китай, чтобы вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

Тайвань в воскресенье подтвердил, что прекращает многолетние дипломатические отношения с Гондурасом. Вскоре после объявления флаг Гондураса был снят с здания министерства иностранных дел Тайваня.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подтвердил разрыв отношений на пресс-конференции в Тайбэе и заявил, что закроет свое посольство в Гондурасе и отзовет оттуда своего посла.

Ранее МИД Тайваня раскритиковало попытки Китая представить себя как так называемого "миротворца" для развязывания войны в Украине. Поскольку в то время, когда Пекин предлагает свой "мирный план", он угрожает Тайбэю.

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