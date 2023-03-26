После контактов с Китаем. Гондурас разорвал дипотношения с Тайванем

"Правительство Гондураса признает существование только одного Китая. Правительство Китая — единственное законное правительство, представляющее весь Китай. Тайвань — неотъемлемая часть Китая", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Гондураса в Twitter.

В МИД заявили, что Гондурас уведомил Тайвань о своем решении разорвать отношения и что он не вернется к каким-либо отношениям или официальным контактам с Тайванем. Министр иностранных дел Гондураса на этой неделе посетила Китай, чтобы вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

Тайвань в воскресенье подтвердил, что прекращает многолетние дипломатические отношения с Гондурасом. Вскоре после объявления флаг Гондураса был снят с здания министерства иностранных дел Тайваня.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подтвердил разрыв отношений на пресс-конференции в Тайбэе и заявил, что закроет свое посольство в Гондурасе и отзовет оттуда своего посла.