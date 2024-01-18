Після госпіталізації глава Пентагону планує особисто взяти участь у "Рамштайні"

Стверджується, що наступне засідання "Рамштайну" відбуватиметься у віртуальному режимі через те, що глава Міноборони США наразі працює з дому, відновлюючись після хвороби.

"Засідання Контактної групи з питань оборони України, вочевидь, є важливим. І хоча міністр іще продовжує одужувати, він хотів би взяти участь у ньому", - заявив Райдер.

Госпіталізація Остіна

70-річного Остіна доправили в Національний військовий медичний центр імені Волтера Ріда 22 грудня, і він переніс операцію з лікування раку, який був виявлений раніше в грудні під час планового обстеження.

Через тиждень у нього розвинулася інфекція, і 1 січня його доправили в реанімацію. Байдену і високопоставленим чиновникам адміністрації повідомили про госпіталізацію Остіна тільки 4 січня.

15 січня главу Пентагону виписали з лікарні, він продовжив працювати з дому.

"Рамштайн"

Востаннє союзники України зустрілися у форматі "Рамштайн" 22 листопада минулого року. У центрі уваги опинилося посилення української протиповітряної оборони (ППО) і допомога військам на фронті.

Про підсумки та заяви, які прозвучали на сімнадцятому за рахунком "Рамштайні" - в матеріалі РБК-Україна.

Нова зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") запланована на 23 січня.