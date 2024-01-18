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После госпитализации глава Пентагона планирует лично принять участие в "Рамштайне"

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин, недавно выписанный из больницы, планирует лично принять участие в следующем заседании "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Утверждается, что следующее заседание "Рамштайна" пройдет в виртуальном режиме из-за того, что глава Минобороны США сейчас работает из дома, восстанавливаясь после болезни.

"Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, очевидно, важно. И хотя министр еще продолжает поправляться, он хотел бы принять участие в нем", - заявил Райдер.

Госпитализация Остина

70-летнего Остина доставили в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида 22 декабря, и он перенес операцию по лечению рака, обнаруженного ранее в декабре во время планового обследования.

Через неделю у него развилась инфекция, и 1 января его доставили в реанимацию. Байдену и высокопоставленным чиновникам администрации сообщили о госпитализации Остина только 4 января.

15 января главу Пентагона выписали из больницы, он продолжил работать из дома.

"Рамштайн"

В последний раз союзники Украины встретились в формате "Рамштайн" 22 ноября прошлого года. В центре внимания оказалось усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) и помощь войскам на фронте.

Об итогах и заявлениях, прозвучавших на семнадцатом по счету "Рамштайне" - в материале РБК-Украина.

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн) запланирована на 23 января.

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