Після двомісячної паузи. Індія відновила імпорт одного з сортів нафти РФ, - Reuters

За інформацією джерел видання, індійська компанія Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS) купила нафту "Сокіл" у трейдера. Країна найімовірніше заплатить за нафту в дирхамах ОАЕ.

У Reuters стверджують, що судно Seagull, що перевозило близько 95 000 тонн російської нафти, розвантажилося в індійському порту Мумбаї на заході країни 13 лютого.

Також у лютому нафту “Сокіл” закупила приватна індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy.

Ще три судна - NS Lion, NS Antarctic та Raven - мають прибути до східних індійських портів Парадіп та Вішакхапатнам наприкінці цього місяця.

Що передувало

Державні нафтопереробні компанії Індії були змушені припинити закупівлі цього сорту минулого року після того, як уряд рекомендував їм не використовувати китайські юані для покупки російської нафти на тлі напружених відносин між Нью-Делі та Пекіном.

У Reuters зазначають, що Індія не отримувала нафту "Сокіл" у грудні та січні.

Ще на початку лютого видання писало, що імпорт сирої нафти до Індії з Росії падає другий місяць поспіль до найнижчого рівня за рік. Причиною стали санкції Заходу.