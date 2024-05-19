Після двох років перерви. Ракета Blue Origin знову виведе туристів в космос
Туристична ракета Blue Origin знову готова вивести пасажирів на край космосу. Це станеться вперше за майже два роки після невдалого випробувального польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Сьомий рейс Blue Origin з екіпажем сьогодні, візьме на борт капсули шість клієнтів:
- венчурного капіталіста Мейсона Ангела;
- засновника французької крафтової пивоварні Brasserie Mont-Blanc Сільвен Широн;
- інженера-програміста і підприємець Кеннет Л. Гесс;
- бухгалтера на пенсії Керол Шаллер;
- льотчика Гопі Тхотакура;
- капітана ВПС США у відставці Ед Дуайт, який був обраний президентом Джоном Кеннеді в 1961 році першим темношкірим кандидатом в астронавти країни.
"У мене не було наміру бути космонавтом. Це було останнє в моєму списку... Але як тільки мені дали виклик, усе змінилося", - сказав Дуайт.
За словами представника Blue Origin, Дуайт завершить цей виклик і досягне межі космосу у віці 90 років, що зробить його найстарішою людиною, яка ризикнула досягти таких висот.
Під час місії екіпаж злетить до швидкості, яка в три рази перевищує швидкість звуку.
Ракета перенесе капсулу повз лінію Кармана, область на висоті 62 милі (100 кілометрів, - ред.) над поверхнею Землі, яка широко визнана висотою, на якій починається космічний простір, але є багато сірих зон.
А на піку польоту пасажири відчують кілька хвилин невагомості та вражаючий вид на Землю з вікон салону.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підлітки з Одеси та Києва спільно з екс-консультантом NASA канадцем Брюсом Каллоу написали дві науково-фантастичні книги про колонізацію Марсу.
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