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Після двох років перерви. Ракета Blue Origin знову виведе туристів в космос

США, Неділя 19 травня 2024 16:44
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Після двох років перерви. Ракета Blue Origin знову виведе туристів в космос Фото: ракета Blue Origin знову виведе туристів в космос (blueorigin)
Автор: Каріна Левицька

Туристична ракета Blue Origin знову готова вивести пасажирів на край космосу. Це станеться вперше за майже два роки після невдалого випробувального польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Сьомий рейс Blue Origin з екіпажем сьогодні, візьме на борт капсули шість клієнтів:

  • венчурного капіталіста Мейсона Ангела;
  • засновника французької крафтової пивоварні Brasserie Mont-Blanc Сільвен Широн;
  • інженера-програміста і підприємець Кеннет Л. Гесс;
  • бухгалтера на пенсії Керол Шаллер;
  • льотчика Гопі Тхотакура;
  • капітана ВПС США у відставці Ед Дуайт, який був обраний президентом Джоном Кеннеді в 1961 році першим темношкірим кандидатом в астронавти країни.

"У мене не було наміру бути космонавтом. Це було останнє в моєму списку... Але як тільки мені дали виклик, усе змінилося", - сказав Дуайт.

За словами представника Blue Origin, Дуайт завершить цей виклик і досягне межі космосу у віці 90 років, що зробить його найстарішою людиною, яка ризикнула досягти таких висот.

Під час місії екіпаж злетить до швидкості, яка в три рази перевищує швидкість звуку.

Ракета перенесе капсулу повз лінію Кармана, область на висоті 62 милі (100 кілометрів, - ред.) над поверхнею Землі, яка широко визнана висотою, на якій починається космічний простір, але є багато сірих зон.

А на піку польоту пасажири відчують кілька хвилин невагомості та вражаючий вид на Землю з вікон салону.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що підлітки з Одеси та Києва спільно з екс-консультантом NASA канадцем Брюсом Каллоу написали дві науково-фантастичні книги про колонізацію Марсу.

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