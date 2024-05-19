После двух лет перерыва. Ракета Blue Origin снова выведет туристов в космос

Туристическая ракета Blue Origin снова готова вывести пассажиров на край космоса. Это произойдет впервые через два года после неудачного испытательного полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Седьмой рейс Blue Origin с экипажем сегодня возьмет на борт капсулы шесть клиентов:

венчурного капиталиста Мейсона Ангела;

основателя французской крафтовой пивоварни Brasserie Mont-Blanc Сильвен Широн;

инженера-программиста и предприниматель Кеннет Л. Гесс;

бухгалтера на пенсии Кэрол Шаллер;

летчика Гопи Тхотакура;

капитана ВВС США в отставке Эд Дуайт, избранный президентом Джоном Кеннеди в 1961 году первым темнокожим кандидатом в астронавты страны.

"У меня не было намерения быть космонавтом. Это было последнее в моем списке... Но как только мне дали вызов, все изменилось", – сказал Дуайт.

По словам представителя Blue Origin, Дуайт завершит этот вызов и достигнет предела космоса в возрасте 90 лет, что сделает его самым старым человеком, рискнувшим достичь таких высот.

Во время миссии экипаж взлетит на скорость, которая в три раза превышает скорость звука.

Ракета перенесет капсулу мимо линии Кармана, область на высоте 62 мили (100 километров, - ред.) над поверхностью Земли, которая широко признана высотой, на которой начинается космическое пространство, но есть много серых зон.