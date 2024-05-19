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После двух лет перерыва. Ракета Blue Origin снова выведет туристов в космос

США, Воскресенье 19 мая 2024 16:44
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После двух лет перерыва. Ракета Blue Origin снова выведет туристов в космос Фото: ракета Blue Origin снова выведет туристов в космос (blueorigin)
Автор: Карина Левицкая

Туристическая ракета Blue Origin снова готова вывести пассажиров на край космоса. Это произойдет впервые через два года после неудачного испытательного полета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Седьмой рейс Blue Origin с экипажем сегодня возьмет на борт капсулы шесть клиентов:

  • венчурного капиталиста Мейсона Ангела;
  • основателя французской крафтовой пивоварни Brasserie Mont-Blanc Сильвен Широн;
  • инженера-программиста и предприниматель Кеннет Л. Гесс;
  • бухгалтера на пенсии Кэрол Шаллер;
  • летчика Гопи Тхотакура;
  • капитана ВВС США в отставке Эд Дуайт, избранный президентом Джоном Кеннеди в 1961 году первым темнокожим кандидатом в астронавты страны.

"У меня не было намерения быть космонавтом. Это было последнее в моем списке... Но как только мне дали вызов, все изменилось", – сказал Дуайт.

По словам представителя Blue Origin, Дуайт завершит этот вызов и достигнет предела космоса в возрасте 90 лет, что сделает его самым старым человеком, рискнувшим достичь таких высот.

Во время миссии экипаж взлетит на скорость, которая в три раза превышает скорость звука.

Ракета перенесет капсулу мимо линии Кармана, область на высоте 62 мили (100 километров, - ред.) над поверхностью Земли, которая широко признана высотой, на которой начинается космическое пространство, но есть много серых зон.

А на пике полета пассажиры ощутят несколько минут невесомости и поразительный вид на Землю из окон салона.

Напомним, ранее мы сообщали, что подростки из Одессы и Киева совместно с экс-консультантом NASA канадцем Брюсом Каллоу написали две научно-фантастические книги о колонизации Марса.

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