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Після дуже морозної ночі: чого чекати від погоди 9 квітня та коли потеплішає

Україна, Середа 09 квітня 2025 07:00
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Після дуже морозної ночі: чого чекати від погоди 9 квітня та коли потеплішає Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 квітня, в Україні буде холодно. 10 квітня погода буде не кращою, потепління очікується з 13 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

За її словами, ніч, що минула, була ще холоднішою, ніж попередні, до -5 градусів.

"Вдень у середу також холодно, впродовж 9-го квітня +1...+6 градусів, на Луганщині +6...+9 градусів. 9 квітня буде місцями хмарно, місцями невеликий сніг", - розповіла вона

Погода у Києві та 10 квітня в Україні

У Києві у середу без істотних опадів, вдень +1...+3 градусів.

10 квітня в Україну прийде черговий циклон, побільшає опадів та посилиться вітер.

Коли чекати потепління

Потепління в Україні почнеться з Вербної неділі, а вже посередині квітня буде в Україні +12...+18 градусів.

Погода в Україні

У вівторок, 8 квітня, зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат морозну температуру. Також гори засипає снігом.

На тлі суттєвого похолодання в Україні навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Відповідні рішення ухвалюють задля безпеки й комфорту учнів та педагогів.

Нагадаємо, останніми днями в Україні сильно похолоднішало. Фіксуються заморозки та сніг.

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