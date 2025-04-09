Після дуже морозної ночі: чого чекати від погоди 9 квітня та коли потеплішає
Сьогодні, 9 квітня, в Україні буде холодно. 10 квітня погода буде не кращою, потепління очікується з 13 квітня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
За її словами, ніч, що минула, була ще холоднішою, ніж попередні, до -5 градусів.
"Вдень у середу також холодно, впродовж 9-го квітня +1...+6 градусів, на Луганщині +6...+9 градусів. 9 квітня буде місцями хмарно, місцями невеликий сніг", - розповіла вона
Погода у Києві та 10 квітня в Україні
У Києві у середу без істотних опадів, вдень +1...+3 градусів.
10 квітня в Україну прийде черговий циклон, побільшає опадів та посилиться вітер.
Коли чекати потепління
Потепління в Україні почнеться з Вербної неділі, а вже посередині квітня буде в Україні +12...+18 градусів.
Погода в Україні
У вівторок, 8 квітня, зранку гірські рятувальники Прикарпаття зафіксували на високогір'ї Карпат морозну температуру. Також гори засипає снігом.
На тлі суттєвого похолодання в Україні навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Відповідні рішення ухвалюють задля безпеки й комфорту учнів та педагогів.
Нагадаємо, останніми днями в Україні сильно похолоднішало. Фіксуються заморозки та сніг.
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