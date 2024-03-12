Після довгої перерви. США готують військову допомогу Україні на 400 млн доларів, - ЗМІ

Зазначається, що це перший подібний крок США за кілька місяців, оскільки додаткові кошти для України, як і раніше, блокуються лідерами республіканців у Конгресі.

Чиновники, які говорять на умовах анонімності, заявили, що оголошення військової допомоги очікується пізніше у вівторок.

Новий пакет військової допомоги Україні може сягнути 400 млн доларів.

Допомога Україні від США

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні, щоб продовжувати постачання зброї та не лише. Така ситуація пов'язана з розбіжністю між республіканцями та демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нещодавно Сенат ухвалив окремий законопроєкт з грошима для України, Ізраїлю та Тайваню. Для того, щоб він набув чинності, документ ще має схвалити Палата представників та підписати президент Джо Байден.

Як пише CNN, Палата представників може проголосувати за фінансову допомогу Україні наприкінці березня, або у квітні.

США шукають шляхи надання допомоги Україні

Нещодавно повідомлялося, що Пентагон зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом.

Пізніше стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена задумалася про залучення близько 200 мільйонів доларів із фінансування армії США, щоб надати Україні негайну підтримку.