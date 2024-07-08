Після договору з РФ Іран вдвічі збільшив виробництво балістичних ракет та дронів, - Reuters

Як пише агентство, наразі іранський арсенал є найбільшим на Близькому Сході та оцінюється більш ніж у 3000 ракет. Це озброєння включає в себе модифікації, призначені для перевезення звичайних та ядерних боєголовок.

Супутникові знімки свідчать про те, що на військовій базі Модаррес у березні та виробничому комплексі Ходжир у квітні видно понад 30 нових споруд.

На знімках видно безліч споруд, які оточені великими земляними валами. Експерти пов'язують ці вали з виробництвом ракет, ймовірно, вони призначені для того, щоб вибух в одній будівлі не привів до детонації у сусідніх спорудах.

Як розповіли Reuters троє іранських посадовців, об’єкти на знімках розширюються з метою збільшення виробництва балістичних ракет. Також деякі з нових будівель дозволять подвоїти виробництво безпілотників.

Ймовірно, виготовлені там безпілотники та ракетні компоненти будуть продані Росії, також частина безпілотників може бути передано хуситам, а ракети - Хезболлі.

Фото: супутникові знімки заводів в Ірані (reuters.com)

Співпраця Росії та Ірану

З перших місяці повномасштабного вторгнення підтримує Росії в Україну Іран є одним з основних союзників окупантів. Зокрема, Тегеран передав Москві дрони-камікадзе, якими окупанти з осені 2022 року атакують Україну.

Також Іран розробив для РФ новий "вибуховий" дрон Shahed-107, який Москва може використовувати проти України. Видання також зазначає, що Іран близький до того, щоб надати країні-агресору ракети класу "земля-земля".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.