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После договора с РФ Иран вдвое увеличил производство баллистических ракет и дронов, - Reuters

Фото: при поддержке РФ Иран увеличил производство оружия (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет после соглашения от октября 2022 года, согласно которому Тегеран вроде бы согласился предоставить ракеты России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, сейчас иранский арсенал является самым большим на Ближнем Востоке и оценивается более чем в 3000 ракет. Это вооружение включает модификации, предназначенные для перевозки обычных и ядерных боеголовок.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на военной базе Модарреса в марте и производственном комплексе Ходжир в апреле видно более 30 новых сооружений.

На снимках видно множество сооружений, окруженных большими земляными валами. Эксперты связывают эти валы с производством ракет, вероятно они предназначены для того, чтобы взрыв в одном здании не привел к детонации в соседних сооружениях.

Как рассказали Reuters три иранских чиновника, объекты на снимках расширяются с целью увеличения производства баллистических ракет. Также некоторые из новых построек позволят удвоить производство беспилотников.

Вероятно, изготовленные там беспилотники и ракетные компоненты будут проданы России, также часть беспилотников может быть передана хуситам, а ракеты – Хезболли.

Фото: спутниковые снимки заводов в Иране (reuters.com)

Сотрудничество России и Ирана

С первых месяцев полномасштабного вторжения поддерживающий Россию в Украину Иран является одним из основных союзников оккупантов. В частности, Тегеран передал Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

Также Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107 , который Москва может использовать против Украины. Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".

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