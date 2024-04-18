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После действий Украины в Черном море РФ перемещает ракетоносители на Каспий, - Зеленский

Украина, Четверг 18 апреля 2024 14:27
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После действий Украины в Черном море РФ перемещает ракетоносители на Каспий, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

После эфективных операций украинских сил в Крыму, Россия решила переместить свои корабли, в частности, ракетоносители с Черного моря в Каспийское.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Так, по его словам, в частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о текущей ситуации на поле боя и результатах удара по российским объектам в Крыму.

"Еще ждем окончательных данных, но уже понятно, что оккупанты понесли болезненные потери. Также, по докладам разведок, после наших действий в Черном море Россия перемещает корабли, в том числе носители "Калибров", на Каспий", - рассказал президент.

Удар по аэродрому в Джанкое

17 апреля украинские силы обороны, как сказал представитель ГУР Андрей Юсов, важную и успешную операцию в Крыму. В частности, ВСУ атаковали аэродром во временно оккупированном Джанкое, в районе которого прогремели взрывы и начался пожар.

В настоящее время известно о поражении нескольких целей на этом военном объекте. Подробнее о последствиях удара – в материале.

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