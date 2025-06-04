Після десятків років виробництва: Ford відправляє на пенсію справжній бестселер

Компанія Ford у 2025 році знімає з виробництва популярний хетчбек Focus, і зокрема його спортивну версію ST.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Автовиробник підтвердив, що нові замовлення на хот-хетч не приймаються, але у дилерів по Європі залишаються близько 500 нерозпроданих машин, тому покупці можуть підібрати машину з наявних. Наразі ціни на модель починаються від 43 200 євро.

Про відставку всієї родини Ford Focus повідомляли і раніше, але тепер це підтвердили офіційно. Останній автомобіль зійде з конвеєра заводу в Німеччині 30 листопада 2025 року. Схоже, із "зарядженими" версіями колишнього бестселера попрощаються ще раніше. У лінійці Ford хот-хетчі були кілька десятиліть, але спочатку жертвою економічних проблем впали версії RS, а тепер прийшла черга ST.

Характеристики Ford Focus ST

Діюче покоління Ford Focus ST приводиться у рух турбомотором на 2,3 літра потужністю 280 кінських сил, який може поєднуватися з 6-ступінчастою "механікою" або 7-ступінчастим преселективним "роботом".

Після відставки Ford Focus ST у лінійці залишиться єдина недорога заряджена бензинова модель: компактний кросовер Puma ST. Однак з недавніх пір 1,5-літрового турбомотора потужністю 200 кінських сил з "механікою" у моделі не має, тільки помірно-гібридний двигун на 1,0 л (160 к.с.) з 7-ступінчастим "роботом".