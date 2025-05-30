Ford відкликає мільйон машин через критичну ваду: як це вплине на "битки"

На мільйоні автомобілів Ford може "заглючити" задня камера. У деяких версіях програмного забезпечення зображення з камери зависає, відображається із затримкою або його зовсім немає. Через цей дефект у США оголошено з кампанію з відклику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного управління з безпеки дорожнього руху США.

Зазначається, що вада помічена у 1,1 млн екземплярів Ford Bronco, Edge, Escape, Expedition, Transit, Mach-E, Ranger, Mustang, F-150, F-600, Lincoln Nautilus, Navigator і Corsair. Тому українським власникам привезених зі Штатів Ford теж варто буди готовим до можливого "глюку" камери, адже моделі Escape та Edge доволі популярні – вони є одними з лідерів за імпортом вживаних авто до 5 років в Україну.

Відомо як мінімум про один інцидент, коли збій камери заднього виду призвів до ДТП. Водночас на непрацюючу камеру поскаржилися 30 автовласників, причому всі скарги стосувалися пікапів Ford F-150.

У ході внутрішньої перевірки з'ясувалося, що з такою проблемою можуть зіткнутися і власники інших моделей, тому Національне управління з безпеки дорожнього руху США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) ініціювало кампанію з відкликання - автомобілістів запросять до сервісних центрів, де фахівці Ford безкоштовно оновлять ПЗ.

Минулого року Ford довелося відкликати два мільйони автомобілів – кампанія торкалася лише моделі Explorer. З'ясувалося, що у позашляховиків, вироблених з 2011 по 2019 рік, під час руху можуть відлетіти зовнішнє оздоблення передньої стійки лобового скла.