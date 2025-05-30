ua en ru
Пт, 30 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ford відкликає мільйон машин через критичну ваду: як це вплине на "битки"

П'ятниця 30 травня 2025 14:45
UA EN RU
Ford відкликає мільйон машин через критичну ваду: як це вплине на "битки" Фото: Ford відкликає мільйон машин через критичну ваду (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

На мільйоні автомобілів Ford може "заглючити" задня камера. У деяких версіях програмного забезпечення зображення з камери зависає, відображається із затримкою або його зовсім немає. Через цей дефект у США оголошено з кампанію з відклику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного управління з безпеки дорожнього руху США.

Зазначається, що вада помічена у 1,1 млн екземплярів Ford Bronco, Edge, Escape, Expedition, Transit, Mach-E, Ranger, Mustang, F-150, F-600, Lincoln Nautilus, Navigator і Corsair. Тому українським власникам привезених зі Штатів Ford теж варто буди готовим до можливого "глюку" камери, адже моделі Escape та Edge доволі популярні – вони є одними з лідерів за імпортом вживаних авто до 5 років в Україну.

Відомо як мінімум про один інцидент, коли збій камери заднього виду призвів до ДТП. Водночас на непрацюючу камеру поскаржилися 30 автовласників, причому всі скарги стосувалися пікапів Ford F-150.

У ході внутрішньої перевірки з'ясувалося, що з такою проблемою можуть зіткнутися і власники інших моделей, тому Національне управління з безпеки дорожнього руху США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) ініціювало кампанію з відкликання - автомобілістів запросять до сервісних центрів, де фахівці Ford безкоштовно оновлять ПЗ.

Ford відкликає мільйон машин через критичну ваду: як це вплине на &quot;битки&quot;

Минулого року Ford довелося відкликати два мільйони автомобілів – кампанія торкалася лише моделі Explorer. З'ясувалося, що у позашляховиків, вироблених з 2011 по 2019 рік, під час руху можуть відлетіти зовнішнє оздоблення передньої стійки лобового скла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ford Автомобільний ринок
NEWS
Вибухи у Владивостоці є спецоперацією ГУР. Джерела розповіли деталі
Вибухи у Владивостоці є спецоперацією ГУР. Джерела розповіли деталі
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів