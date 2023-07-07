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Після Чехії Зеленський відправився у Словаччину

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський відправився з офіційним візитом до Словаччини після того, як побував у Болгарії та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Український лідер у Братиславі зустрінеться з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, премʼєр-міністром Людовітом Одором та головою Національної Ради Борисом Колларом.

"Разом із нашим надійним сусідом говоримо про конкретну оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та формула миру, двостороннє співробітництво, енергетичну безпеку", - написав Зеленський.

Візит до Болгарії

Зеленський відвідав столицю Болгарії Софію 6 липня. Там він провів переговори з президентом Руменом Радевим, премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, а також урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

У Софії також було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

До того ж, Зеленський публічно розкритикував свого болгарську колегу Радева через його позицію щодо війни РФ проти України.

Візит до Чехії

У Празі Зеленський зустрівся із президентом Петром Павелом та прем'єром Петром Фіалою.

Зокрема, Чехія оголосила про допомогу Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16 та вирішила подарувати штурмові гелікоптери.

До того ж, прем'єр Фіала зазначив, що Україна може розраховувати на голос Чехії у підтримці прагнення до вступу в Альянс.

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Володимир Зеленський