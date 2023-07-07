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Після бронювання техніки "Метінвест" візьметься за бронювання кораблів, - СЕО

Фото: після бронювання техніки "Метінвест" візьметься за бронювання кораблів, - СЕО
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Метынвест" на своїх підприємствах виробила вже понад 165 тисяч бронежилетів для бійців, і перейшла до виробництва бронещитів для техніки. Наступний крок - розроблення броні для кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Юрія Риженкова.

"На самому початку війни я мав телефонну розмову з нашим акціонером Рінатом Ахметовим і він був першим, хто повірив у перемогу України. Він сказав, що ми точно переможемо, але всі повинні працювати на цю перемогу. І ми почали допомагати, як і всі волонтери - везти обладнання, автомобілі. Ми передали до ЗСУ понад 400 автомобілів, майже 2000 тепловізорів, 1200 дронів. Тобто досить багато таких речей, яких ми передали, навіть бронетехніку ми передавали для ЗСУ", - пояснив він.

Водночас, за його словами, металургійні підприємства почали налагоджувати виробництво засобів захисту, які були необхідні українським бійцям: наразі освоєно виробництво 24 нових продуктів.

Після розробки бронесталі для захисту бійців, компанія почала розробляти спеціальні "сталеві криївки" - укриття для бліндажів, здатні витримати артилерійський обстріл, а також броню для військової техніки. Але й на цьому спинятися у компанії не планують.

"Зараз Метінвест виробляє спеціальні захисні споруди, які захищають техніку від "Ланцетів". Також робимо на техніку захисні броньовані обвіси, які потім можуть використовуватися машинами для розмінування чи просто для пересування на полі бою. А ще зараз ми пробуємо поставити нашу сталь на випробування, чи може вона використовуватися для бронювання кораблів та катерів", - розповів Риженков.

Нагадаємо, у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" компанія спрямувала на підтримку армії вже понад 2 млрд грн.

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Метинвест