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После бронирования техники "Метинвест" приступит к бронированию кораблей, - СЕО

Фото: после бронирования техники "Метинвест" приступит к бронированию кораблей, - СЕО
Автор: Сергей Новиков

Компания "Мэтинвест" на своих предприятиях произвела уже более 165 тысяч бронежилетов для бойцов и перешла к производству бронещитов для техники. Следующий шаг - разработка брони для кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании Юрия Рыженкова.

"В самом начале войны у меня был телефонный разговор с нашим акционером Ринатом Ахметовым и он был первым, кто поверил в победу Украины. Он сказал, что мы точно победим, но все должны работать на эту победу. И мы начали помогать, как и все волонтеры - везти оборудование, автомобили. Мы передали в ВСУ более 400 автомобилей, почти 2000 тепловизоров, 1200 дронов. То есть достаточно много таких вещей, которые мы передали, даже бронетехнику мы передавали для ВСУ", - пояснил он.

В то же время, по его словам, металлургические предприятия начали налаживать производство средств защиты, которые были необходимы украинским бойцам: освоено производство 24 новых продуктов.

После разработки бронестали для защиты бойцов, компания начала разрабатывать специальные "стальные тайники" - укрытия для блиндажей, способные выдержать артиллерийский обстрел, а также броню для военной техники. Но и на этом останавливаться в компании не планируют.

"Сейчас Метинвест производит специальные защитные сооружения, защищающие технику от "Ланцетов". Также производим на технику защитные бронированные обвесы, которые затем могут использоваться машинами для разминирования или просто для передвижения на поле боя. А еще сейчас мы пытаемся поставить нашу сталь на испытания, может ли она использоваться для бронирования кораблей и катеров", - рассказал Рыженков.

Напомним, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" компания направила на поддержку армии уже более 2 млрд грн.

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Метинвест