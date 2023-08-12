UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Після "бавовни" на Кримському мосту утворився величезний затор

Фото: на Кримському мосту утворився затор (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Кримському мосту після сьогоднішніх вибухів утворився великий затор. Наразі відомо про більш як тисячу автівок, що не можуть проїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними видання, на Кримському мосту утворився затор із майже 1 300 машин.

Telegram-канал повідомив, що з боку Тамані в черзі перед пунктом огляду стоїть 561 автомобіль, а з боку Керчі - 711, час очікування становить близько 2 годин.

Удари по Кримському мосту

Країна-терорист побудувала Керченський міст після окупації Криму у 2014 році. Наразі ворог використовує конструкцію для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.

Перші вибухи на мосту пролунали вже в жовтні 2022 року. Як відзначив голова СБУ Василь Малюк, це була спецоперація його підлеглих.

Зокрема 17 липня внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту також було зруйновано два прольоти.

Сьогодні вдень в окупованому місті Керч двічі "працювала ППО", а Кримський міст охоплював густий дим. Росіяни кажуть, що міст атакували ракетами.

Деталі сьогоднішньої "бавовни" в Криму можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КерчКрымВійна Росії проти України