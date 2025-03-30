Після атаки РФ у Харкові відновили операції у військовому шпиталі

“У черговий раз Російська Федерація здійснила злочин – використала летальну зброю проти лікувального закладу. Вчерговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму”, – заявив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун.

На сторінці уточнили, що внаслідок влучання "Шахеда" у шпиталі постраждали пацієнти і персонал. Крім того, було пошкоджено кілька корпусів. Однак наразі операції відновлено.

"Нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції. Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що не оголошують збір на відновлення закладу, оскільки сподіваються впоратися власними силами.