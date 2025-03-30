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После атаки РФ в Харькове возобновили операции в военном госпитале

Фото: врачи проводят операцию в военном госпитале в Харькове (facebook.com/profile.php?id=61566329709073)
Автор: Эдуард Ткач

Вчера, 29 марта, российские оккупанты атаковали "Шахедом" военный госпиталь в Харькове. Несмотря на повреждения, заведение сегодня возобновило операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу госпиталя.

"В очередной раз Российская Федерация совершила преступление - использовала летальное оружие против лечебного учреждения. В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма", - заявил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

На странице уточнили, что в результате попадания "Шахеда" в госпитале пострадали пациенты и персонал. Кроме того, было повреждено несколько корпусов. Однако сейчас операции восстановлены.

"Сейчас в операционных, которые подверглись разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции. Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечение пациентов ни на минуту", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что не объявляют сбор на восстановление заведения, поскольку надеются справиться собственными силами.

Обстрел Харькова 29 марта

Напомним, что россияне совершили вчера атаку дронами по Харькову в промежутке с 20:45 до 21:05. Враг выпустил 7 "Шахедов".

Сегодня утром мер Харькова Игорь Терехов проинформировал, что в результате атаки погибло два человека, а количество пострадавших возросло до 35. Кроме того добавил, что повреждения были зафиксированы в двух районах.

В частности, в Шевченковском районе Харькова повреждены 27 жилых домов. Разрушениям подверглись рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж и общежитие, где живут ВПЛ. Также сгорели больше 10 гражданских авто и гаражей.

Помимо этого, в Холодногорском районе были повреждены 32 частных дома.

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