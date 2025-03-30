После атаки РФ в Харькове возобновили операции в военном госпитале

"В очередной раз Российская Федерация совершила преступление - использовала летальное оружие против лечебного учреждения. В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма", - заявил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

На странице уточнили, что в результате попадания "Шахеда" в госпитале пострадали пациенты и персонал. Кроме того, было повреждено несколько корпусов. Однако сейчас операции восстановлены.

"Сейчас в операционных, которые подверглись разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции. Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечение пациентов ни на минуту", - говорится в сообщении.

Также там добавили, что не объявляют сбор на восстановление заведения, поскольку надеются справиться собственными силами.