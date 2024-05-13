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Після атаки на НПЗ у Калузькій області РФ стався витік нафти

Фото: НПЗ "Перший завод" у Калузькій області РФ (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Після атаки дронів на НПЗ "Перший завод" у Калузькій області (Росія) у п'ятницю, 10 травня, стався витік нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Як з'ясувала ASTRA, один із безпілотників потрапив у нафтопереробне обладнання НПЗ "Перший завод", також спалахнули три цистерни з паливом.

"Окрім цього, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти", - йдеться в повідомленні.

Атака дронів на "Перший завод" у Калузькій області РФ

Атаку на НПЗ "Перший завод" у селищі Полотняний Завод Калузької області РФ було здійснено в ніч з 9 на 10 травня.

За даними місцевих жителів, після атаки на НПЗ сталася пожежа. Губернатор російського регіону підтвердив атаку, але не сказав, про яке саме підприємство йшлося. При цьому місцева влада вже відрапортувала про відсутність постраждалих.

Зазначимо, що пізніше у ГУР розповіли, що дрони атакували НПЗ "Перший завод" у рамках відповідної операції.

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