Після атаки на Енгельс росіяни втратили ракети, зокрема Х-101, - ЦПД

Атака на Енгельс

У ніч на 20 березня Росія знову зазнала атаки безпілотників, удари були зафіксовані й у місті Енгельс, Саратовська область. За даними Міноборони РФ, нібито було знищено або перехоплено 132 безпілотники, з них 54 - над Саратовською областю.

Місцева влада заявила, що це був найбільший наліт безпілотників на Саратов та Енгельс з початку повномасштабної війни.

У мережі повідомляли, що ціллю були Саратівський НПЗ та район аеродрому "Енгельс-2", нібито було влучання по складу зброї на аеродромі. У районі бази лунали вибухи, жителі помітили велику пожежу.

Варто додати, що в Енгельсі є комбінат "Крістал" - база, створена для забезпечення пальним стратегічної авіації РФ. Вона була одним з основних пунктів дозаправлення пальним російських бомбардувальників Ту-95 під час масованих обстрілів України.

Більше про атаку на Енгельс та Саратов - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.