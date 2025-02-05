Після атаки дронів на ГПЗ Астрахань накрила газова хмара, але росіян просять не хвилюватись

Астраханську область, що в Росії, після атаки дронів на газопереробний завод, накрила хмара газу. Місцеві скаржаться на специфічний запах у регіоні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив губернатор регіону Ігор Бабушкін.

"Зранку місто накрила хмара природного газу, якому притаманний специфічний запах, що з'являється після обробки (процес одорування газу). Причина запаху газу: запуск у роботу установок на АГПЗ", - заявив Бабушкін.

За його словами, на заводі зараз ведуться відновлювальні роботи і фахівці вже приступили до запуску виробництва.

"Зараз триває процес пусконалагодження, зокрема запуск факельного горіння. Ті, хто проїжджав повз Аксарайськ, бачили ці факели. Частину з них було погашено у зв'язку із зупинкою роботи заводу", - написав він.

Хмара газу, яка накрила саме місто і поширюється по області, нібито з'явилась через те, випуск газу для того, щоб запустити факельне горіння. При цьому він заявив, щоб росіяни не турбувались, адже ця хмара газу зміщується в степ.

"Природний газ не є небезпечним для здоров'я на відкритому просторі, найближчим часом стан атмосферного повітря нормалізується. Хочу попередити астраханців, найближчими днями, до виходу заводу на плановий режим роботи, подібні ситуації можливі", - запевняє він.

Атака дронів 3 лютого

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого територія Російської Федерації знову зазнала атаки дронів. Під ударом опинився газопереробний завод під Астраханню.

Згодом джерела РБК-Україна розповіли, що дрони СБУ та ССО у ніч на понеділок, 3 лютого, атакували Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод, у Росії.

