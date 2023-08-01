Після атак дронів. Авіакомпанія "Туркменістан" скасує польоти до Москви

Авіакомпанія "Туркменістан" сьогодні, 1 серпня, призупинила рейси з Ашгабата до Москви. Це пов'язано з ризиками для безпеки польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву авіакомпанії .

Зазначається, що авіакомпанія під час ухвалення цього рішення спиралася на повітряну обстановку в Московській повітряній зоні РФ, а також на оцінку ризиків з метою забезпечення безпеки польотів.

"Починаючи з 1 серпня 2023 року всі рейси авіакомпанії "Туркменістан", що здійснюють польоти за напрямком Ашгабат - Москва - Ашгабат, будуть припинені", - пояснили в авіакомпанії.

Тепер вони будуть виконуватися за маршрутом Ашгабат - Казань - Ашгабат.

Атака дронів на Москву

У ніч на вівторок, 1 серпня, у Москві та області прогриміли вибухи. Судячи з фото, опублікованих у соцмережах, як мінімум один із безпілотників влетів в одну з веж "Москва-Сіті".

Детальніше про цю атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, що бізнес-центр "Москва-Сіті" в російській столиці зазнає атаки дронів вдруге за останні три дні. Так, вночі 30 липня дрони також вдарили по "Москва-Сіті", де розташовуються офіси трьох російських міністерств.