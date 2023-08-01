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После атак дронов. Авиакомпания "Туркменистан" отменит полеты в Москву

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Вторник 01 августа 2023 20:00
После атак дронов. Авиакомпания "Туркменистан" отменит полеты в Москву Фото: Иллюстративное фото (flickr com)
Автор: Дмитрий Браславский

Авиакомпания "Туркменистан" сегодня, 1 августа, приостановила рейсы из Ашхабада в Москву. Это связано с рисками для безопасности полетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление авиакомпании.

Отмечается, что авиакомпания при принятии этого решения опиралась на воздушную обстановку в Московской воздушной зоне РФ, а также на оценку рисков с целью обеспечения безопасности полетов.

"Начиная с 1 августа 2023 года все рейсы авиакомпании "Туркменистан", осуществляющие полеты по направлению Ашхабад - Москва - Ашхабад, будут прекращены", - пояснили в авиакомпании.

Теперь они будут выполняться по маршруту Ашхабад - Казань - Ашхабад.

Атака дронов на Москву.

В ночь на вторник, 1 августа, в Москве и области прогремели взрывы. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, как минимум один из беспилотников влетел в одну из башен "Москва-Сити".

Подробнее об этой атаке – читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что бизнес-центр "Москва-Сити" в российской столице подвергается атаке дронов второй раз за последние три дня. Так, ночью 30 июля дроны также ударили по "Москва-Сити", где располагаются офисы трех российских министерств.

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