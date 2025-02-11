Після 50-річної історії: Chevrolet припинить випуск кросовера Blazer

Компанія Chevrolet цього року припинить випуск кросовера Blazer. Попит на модель падає вже не перший рік, тому автовиробник вирішив відмовитися від випуску паливної версії моделі.

Цей крок дозволить звільнити потужності заводу в Мексиці, де зараз виробляється бензиновий кросовер, щоб переобладнати його виключно під збирання електромобілів. Там вже випускають електричний Blazer EV, Equinox EV, а також Cadillac Optiq та Honda Prologue.

Blazer із ДВЗ у тому вигляді, в якому він представлений на американському ринку зараз, продається з 2018 року — у модельній лінійці Chevrolet він займає нішу між Equinox та Traverse. Найкращим роком для моделі став 2020-й, коли дилерам вдалося продати майже 95 тисяч кросоверів. Після цього почалося падіння попиту, в результаті якого 2024 рік Blazer завершив з результатом всього 52 тисячі проданих екземплярів. Зазначимо, що модель у лінійці компанії дебютувала ще у 1969 році.

Останній рестайлінг Blazer пережив у середині 2022-го: він приніс кросоверу косметичні зміни у зовнішності та більш просунуте обладнання у початкових версіях. Одночасно з оновленим паливним Blazer дебютувала його електрична версія Blazer EV, побудована на архітектурі Ultium.