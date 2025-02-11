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После 50-летней истории: Chevrolet прекратит выпуск кроссовера Blazer

Вторник 11 февраля 2025 17:11
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После 50-летней истории: Chevrolet прекратит выпуск кроссовера Blazer Фото: Chevrolet прекратит выпуск кроссовера Blazer (chevrolet.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Chevrolet в этом году прекратит выпуск кроссовера Blazer в этом году. Спрос на модель падает уже не первый год, поэтому автопроизводитель решил отказаться от выпуска топливной версии модели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GM Authority.

Этот шаг позволит освободить мощности завода в Мексике, где сейчас производится бензиновый кроссовер, чтобы переоборудовать его исключительно под сборку электромобилей. Там уже выпускают электрический Blazer EV, Equinox EV, а также Cadillac Optiq и Honda Prologue.

Blazer с ДВС в том виде, в котором он представлен на американском рынке сейчас, продается с 2018 года - в модельной линейке Chevrolet он занимает нишу между Equinox и Traverse. Лучшим годом для модели стал 2020-й, когда дилерам удалось продать почти 95 тысяч кроссоверов. После этого началось падение спроса, в результате которого 2024 год Blazer завершил с результатом всего 52 тысячи проданных экземпляров. Отметим, что модель в линейке компании дебютировала еще в 1969 году.

Последний рестайлинг Blazer пережил в середине 2022-го: он принес кроссоверу косметические изменения во внешности и более продвинутое оборудование в начальных версиях. Одновременно с обновленным топливным Blazer дебютировала его электрическая версия Blazer EV, построенная на архитектуре Ultium.

После 50-летней истории: Chevrolet прекратит выпуск кроссовера Blazer

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