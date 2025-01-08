Пішов у СЗЧ. Правоохоронці затримали командира однієї з рот 155-ї ОМБр

"Співробітники ДБР у взаємодії з СБУ затримали і повідомили про підозру командиру однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурював до цього своїх підлеглих", - ідеться в повідомленні ДБР.

Фото: затримання командира однієї з рот 155-ї ОМБр (dbr.gov.ua)

Правоохоронці уточнюють, що старший лейтенант наприкінці минулого року відмовився виконувати наказ про передачу роти, яку він очолював, в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї і сам самовільно залишив місце несення служби.

Командира затримали сьогодні, 8 січня, у Рівненській області. Його вже доправили до Києва і повідомили про підозру в СЗЧ і відмові виконувати наказ.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу. Який розмір застави - не уточнюється.