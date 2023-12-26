Пішов слідом за "Москвою". Що відомо про знищення корабля "Новочеркаськ" у Феодосії

Що відомо про "Новочеркаськ": характеристики

Великий десантний російський корабель "Новочеркаськ" належав напряму до складу Чорноморського флоту РФ, оскільки зараз російські загарбники в акваторії Чорного моря мають десантні кораблі з Балтійського та Північного флотів.

Цей корабель проекту 775, він був збудований у Польщі за часів СРСР та введений у стрій в 1987 році. При цьому з 1990 по 2007 "Новочеркаськ" стояв на консервації. І лише після цього його ввели до активного складу Чорноморського флоту РФ.

Також відомо, що цей корабель мав стандартні як для ВДК проекту 775 характеристики, а саме:

повне водозаміщення - 4080 тонн;

довжина корпусу - 112,5 метрів;

ширина - 15 метрів;

екіпаж + десант та вантажопідйомність - 87 осіб + до 300 осіб, до 460 тонн вантажу.

Як пояснила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, специфіка великих десантних кораблів полягає в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів. Оскільки через небезпеку не можуть дозволити собі альтернативні маршрути. Як-от, наприклад Кримський міст.

"Пам'ятаймо, що у них є складнощі й з використанням і славнозвісного Керченського мосту, і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі "різдвяний подарунок". Повністю запакований", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Чим та де вразили корабель

В ніч на 25 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ", що знаходиться в Феодосії.

Він написав у своєму Telegram-каналі, що флоту у Росії стає все менше.

"Цього разу услід за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", прямує великий десантний корабель "Новочеркаськ". Дякую пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу!" - написав Олещук.

До його посту також прикріплено відео, на якому знято сильний вибух і пожежу у порту Феодосії.

Згодом у прес-службі Повітряних сил додали, що атака сталася близько 02:30 26 грудня.

"Тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії. Результат - "на ліцо", - написали військові.

Зауважмо, що всю ніч у Росії ніяк не реагували на подію. Лишень на ранок в Міноборони РФ все ж визнали, що ВДК "Новочеркаськ" був уражений. Але нібито лише "зазнав пошкоджень", чого не скажеш з огляду на світлини, які поширюються в мережі.

Щоб применшити втрату корабля, російські військові вигадали, що "збили" українські літаки, а саме два винищувачі Су-24.

Не перша така атака на "Новочеркаськ"

Що є також цікавим, то це те, що сьогодні був далеко не перший "приліт" по цьому ворожому ВДК за час повномасштабного вторгнення.

Оскільки вперше удар стався 24 березня минулого року. Тоді ракетні війська ЗСУ завдали удару по російських кораблях в акваторії Бердянська.

Щоправда, тоді "Новочеркаськ" зазнав відносно незначних ушкоджень, які йому дозволили покинути гавань і прийти на ремонт в тимчасово окупований Севастополь.

До чого тут "Шахеди"?

Вибух внаслідок атаки на корабель був настільки потужний, що вже почали ширитися неофіційні версії, що "Новочеркаськ" міг перевозити дрони "Шахед".

Але український військовий портал Defence Express звертає увагу на таку деталь: якщо цей корабель окупанти й могли залучити для перевезення дронів-камікадзе, то хіба що для доставки безпосередньо із території РФ, "в режимі парому".

Там пояснюють, що привезти "Шахеди" безпосередньо з Ірану російський "Новочеркаськ" не міг, оскільки Туреччина не пропускає через протоки військові кораблі обох сторін війни.

Версію з "Шахедами" в ефірі телемарафону вже попросили прокоментувати у речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната. Він не підтвердив та не спростував ці дані та зазначив, що таку інформацію має оприлюднити той, хто безпосередньо нею володіє.

Разом з тим він погодився: з огляду на приголомшуючі кадри, можна зробити висновок, що, імовірно корабель ніс потужний боєкомплект. Також він додав, це була операція, спланована ЗСУ та іншими силовими структурами.

"Робота зроблена колосальна. Великий десантний корабель знищено. Власне він і поповнив той флот, який очолює зараз крейсер "Москва", - додав Ігнат.

Яка поточна ситуація навколо місця враження корабля

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, через п'ять годин після початку пожежа в Феодосії все ще триває, її можна бачити з набережної.

Також повідомляється, що внаслідок вибуху у всіх найближчих до порту будинках вилетіли вікна.

Крім того, понад 350 людей евакуйовано з найближчих до порту будинків у Феодосії.

Також місцева окупаційна "влада" заявляє про одного загиблого. А от про можливі втрати серед особового складу на кораблі традиційно мовчить.

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