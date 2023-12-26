Пошел вслед за "Москвой". Что известно об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии

Что известно о "Новочеркасске": характеристики

Большой десантный российский корабль "Новочеркасск" принадлежал напрямую в состав Черноморского флота РФ, поскольку сейчас у российских захватчиков в акватории Черного моря есть десантные корабли из Балтийского и Северного флотов.

Этот корабль проекта 775, он был построен в Польше при СССР и введен в строй в 1987 году. При этом с 1990 по 2007 год "Новочеркасск" стоял на консервации. И только после этого он был введен в активный состав Черноморского флота РФ.

Также известно, что этот корабль имел стандартные как для БДК проекта 775 характеристики, а именно:

полное водозамещение - 4080 тонн;

длина корпуса - 112,5 метров;

ширина - 15 метров;

экипаж + десант и грузоподъемность - 87 человек + до 300 человек, до 460 тонн груза.

Как пояснила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, специфика больших десантных кораблей заключается в том, что они используются сейчас врагом фактически постоянно как логистические объекты, как транспортировка важных грузов. Поскольку из-за опасности не могут позволить себе альтернативные маршруты. Например, Крымский мост.

"Помним, что у них есть сложности и с использованием и знаменитого Керченского моста, и других транспортно-логистических маршрутов. Следовательно, вполне вероятно, что это был некий "рождественский подарок". Полностью упакованный", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Чем и где поразили корабль

В ночь на 25 декабря командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил об уничтожении находящегося в Феодосии большого десантного корабля "Новочеркасск".

Он написал в своем Telegram-канале, что флота у России становится все меньше.

"На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ - крейсером "Москва", следует большой десантный корабль "Новочеркасск". Спасибо пилотам Воздушных Сил и всем причастным за филигранную работу!" - написал Олещук.

К его посту также прикреплено видео, на котором снят сильный взрыв и пожар в Феодосийском порту.

Впоследствии в пресс-службе Воздушных сил добавили, что атака произошла около 02:30 26 декабря.

"Тактическая авиация Воздушных Сил атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Результат - "на лицо", - написали военные.

Заметим, что всю ночь в России никак не реагировали на событие. Только на утро в Минобороны РФ все же признали, что БДК "Новочеркасск" был поражен. Но якобы лишь "получил повреждения", чего не скажешь учитывая фотографии, которые распространяются в сети.

Чтобы уменьшить потерю корабля, российские военные придумали, что "сбили" украинские самолеты, а именно два истребителя Су-24.

Не первая такая атака на "Новочеркасск"

Что интересно, то это то, что сегодня был далеко не первый "прилет" по этому вражескому БДК за время полномасштабного вторжения.

Поскольку впервые удар случился 24 марта прошлого года. Тогда ракетные войска ВСУ нанесли удар по российским кораблям в акватории Бердянска.

Правда, тогда "Новочеркасск" получил незначительные повреждения, которые ему позволили покинуть гавань и прийти на ремонт во временно оккупированный Севастополь.

При чем здесь "Шахеды"?

Взрыв в результате атаки на корабль был настолько мощным, что уже начали распространяться неофициальные версии, что "Новочеркасск" мог перевозить дроны "Шахед".

Но украинский военный портал Defence Express обращает внимание на такую деталь: если этот корабль оккупанты и могли привлечь для перевозки дронов-камикадзе, то разве что для доставки непосредственно с территории РФ, "в режиме парома".

Там объясняют, что привезти "Шахеды" непосредственно из Ирана российский "Новочеркасск" не мог, поскольку Турция не пропускает через проливы военные корабли обеих сторон войны.

Версию с "Шахедами" в эфире телемарафона уже попросили прокомментировать у спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Он не подтвердил и не опроверг эти данные и отметил, что такую информацию должен обнародовать тот, кто непосредственно ею владеет.

Вместе с тем он согласился: учитывая ошеломляющие кадры, можно подытожить, что, вероятно, корабль нес мощный боекомплект. Также он добавил, что это была операция, спланированная ВСУ и другими силовыми структурами.

"Работа сделана колоссальная. Большой десантный корабль уничтожен. Собственно, он и пополнил тот флот, который возглавляет сейчас крейсер "Москва", - добавил Игнат.

Какова текущая ситуация вокруг места поражения корабля

По информации местных Телеграм-каналов, через пять часов после начала пожар в Феодосии все еще продолжается, его можно видеть с набережной.

Также сообщается, что в результате взрыва во всех ближайших в порт домах вылетели окна.

Кроме того, более 350 человек эвакуированы из ближайших в порт домов в Феодосии.

Также местная оккупационная "власть" заявляет об одном погибшем. А вот о возможных потерях среди личного состава на корабле традиционно молчит.

Шойгу уже доложил Путину

Как передают российские пропагандистские Телеграм-каналы, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал диктатору Владимиру Путину о поражении корабля. Но что именно он сказал неизвестно.

"Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об украинском ударе по Феодосии и повреждении корабля "Новочеркасск", - цитируют прокремлевские СМИ прес-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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