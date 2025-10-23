UA

Пишний про вимогу МВФ девальвувати гривню: рішення залишається за НБУ

Фото: голова НБУ Андрій Пишний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ постійно веде дискусії з МВФ. Питання валютно-курсової політики залишається в компетенції центробанку України.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

Співпраця з МВФ

За словами голови НБУ, головними напрямами взаємодії України з Міжнародним валютним фондом залишаються питання цінової стабільності та зовнішньої стійкості.

"Під час кожного перегляду у нас відбуваються дискусії, які обхоплюють широке коло питань. Національний банк реалізує свою валютно-курсову політику в межах тих стратегічних, навігаційних документів, які ми розробили, погодили в рамках діючої програми", - зазначив Пишний в відповідь на питання про публікацію Bloomberg.

Він наголосив, що НБУ постійно аналізує ефективність своїх рішень у межах співпраці з МВФ.

"Ми розуміємо, як, власне, і наші партнери, що остаточне рішення залишається з Національним банком, як, власне, і відповідальністю. Ми вдячні колегам за експертизу, якою вони наповнюють наші дискусії", - додав він.

НБУ зберігає контроль над валютною політикою

Пишний підкреслив, що обговорення з МВФ тривають і ще не перебувають на завершальному етапі.

"У найближчі декілька тижнів у нас відбудуться відповідні дискусії, які будуть зосереджені у обговоренні нової програми", - сказав голова НБУ.

Він зазначив, що політика регулятора залишається послідовною і спрямована на стабільність.

"Політика Національного банку була і залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність, стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність", - підсумував Пишний.

 

Вимоги МВФ і позиція НБУ

За інформацією Bloomberg, МВФ тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню. МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації як кроку, що може допомогти зміцнити напружені фінанси України шляхом збільшення доходів бюджету, номінованих у місцевій валюті.

Однак НБУ виступає проти, посилаючись на ризики для інфляції та суспільних настроїв.

Національний банк УкраїниМВФ