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Пошли на штурм с техникой. НГУ отбила попытку россиян захватить переправу через реку Оскол

Купянск, Воскресенье 20 октября 2024 09:52
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Пошли на штурм с техникой. НГУ отбила попытку россиян захватить переправу через реку Оскол Фото: НГУ отбила попытку россиян захватить переправу через реку Оскол (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Нацгвардии отбили попытку россиян захватить переправу через реку Оскол. Это позволило бы оккупантам расширить наступление на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"Россияне пытались захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу", - говорится в сообщении.

Рывок бронетехники с пехотой в том направлении отбили общими усилиями батальон ударных БПЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревий" и пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й ОАэМБр.

"В общей сложности было уничтожено 8 БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидировано 21 оккупанта, еще 26 ранены", - констатировали в Нацгвардии.

Ситуация на Купянском направлении

По данным на утро 20 октября на Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

В частности, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ имели успех под Купянском. В частности, на днях спецназовцы ГУР зачистили от россиян село Кругляковку Купянского района.

В то же время, по данным британских разведчиков, Россия продолжает атаки на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. В Минобороны Британии прогнозируют вероятное продвижение оккупантов в этом районе.

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