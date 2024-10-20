Пошли на штурм с техникой. НГУ отбила попытку россиян захватить переправу через реку Оскол

Бойцы Нацгвардии отбили попытку россиян захватить переправу через реку Оскол. Это позволило бы оккупантам расширить наступление на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.

"Россияне пытались захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу", - говорится в сообщении. Рывок бронетехники с пехотой в том направлении отбили общими усилиями батальон ударных БПЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревий" и пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й ОАэМБр. "В общей сложности было уничтожено 8 БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидировано 21 оккупанта, еще 26 ранены", - констатировали в Нацгвардии.