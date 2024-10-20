Пошли на штурм с техникой. НГУ отбила попытку россиян захватить переправу через реку Оскол
Бойцы Нацгвардии отбили попытку россиян захватить переправу через реку Оскол. Это позволило бы оккупантам расширить наступление на Купянском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацгвардию.
"Россияне пытались захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу", - говорится в сообщении.
Рывок бронетехники с пехотой в том направлении отбили общими усилиями батальон ударных БПЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревий" и пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й ОАэМБр.
"В общей сложности было уничтожено 8 БМП и 3 танка, поражено 6 БМП. Ликвидировано 21 оккупанта, еще 26 ранены", - констатировали в Нацгвардии.
Ситуация на Купянском направлении
По данным на утро 20 октября на Купянском направлении количество атак за сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.
В частности, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ имели успех под Купянском. В частности, на днях спецназовцы ГУР зачистили от россиян село Кругляковку Купянского района.
В то же время, по данным британских разведчиков, Россия продолжает атаки на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. В Минобороны Британии прогнозируют вероятное продвижение оккупантов в этом районе.
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