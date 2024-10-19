Британська розвідка прогнозує ймовірне просування РФ у Харківській області

Росія продовжує атаки на східному березі річки Оскіл у Харківській області. У Британії прогнозують ймовірне просування окупантів у цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, Росія продовжує тиск на сході Харківської області.

"Російські сили, ймовірно, знаходяться в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл у вузькому виступі приблизно за 20 км на південь від міста Куп’янськ. ﻿﻿Імовірно, продовження російських атак ускладнює українські операції на східному березі Осколу", - зазначає розвідка.

У Міноборони Британії припускають, що Росія, ймовірно, може продовжити просування у цьому районі найближчими тижнями.

Варто додати, що російські війська декілька разів намагалися відновити контроль над Куп’янськом після того, як у вересні 2022 року втратили місто під час українського контрнаступу.

Куп'янськ розташований на річці Оскіл і є залізничним вузлом, який підтримує українські операції у Харківській області.

скриншот deepstatemap.live