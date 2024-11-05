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Пішла епоха. Підсумковий турнір отримав список учасників без "великої трійки" тенісу

Турин, Вівторок 05 листопада 2024 15:27
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Пішла епоха. Підсумковий турнір отримав список учасників без "великої трійки" тенісу Фото: Рафаель Надаль і Роджер Федерер приїдуть на ATP Finals лише в ролі глядачів (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оголосила фінальний список учасників змагань за підсумками сезону-2024. Уперше за понад два десятиліття у Підсумковому турнірі не виступатимуть Роджер Федерер, Рафаель Надаль або Новак Джоковіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

2024 ATP Finals в італійському Турині буде першим без легендарних тенісистів із 2001 року. Якщо швейцарець та іспанець завершили кар'єру, то серб відмовився від участі через травму.

Після відмови Джоковіча ATP розділила три вільні вакансії на турнір. Щасливчиками стали норвежець Каспер Рууд, австралійський тенісист Алекс Де Мінор і росіянин Андрєй Рубльов. Вони складуть компанію Янніку Зіннеру з Італії, німецькому тенісисту Алексу Звєрєву, іспанцю Карлосу Алькарасу, російському спортсмену Даніїлу Медвєдєву та американцю Тейлору Фріцу.

Підсумковий турнір розпочнеться 10 листопада та триватиме тиждень. Тенісистів розділять на дві групи по чотири спортсмени в кожній, а дует найкращих проб'ється в півфінали. Переможець змагань заробить понад 2,2 млн доларів.

Яким був 2001 Tennis Masters Cup без "великої трійки"

Турнір у листопаді 2001 року прийняв австралійський Сідней. З двох груп у півфінали пройшли росіянин Кафєльніков, іспанський тенісист Ферреро, австралієць Г'юїтт і французький спортсмен Грожан.

У півфіналі останній у двох сетах здолав Кафєльнікова (6:4, 6:2). Натомість господар кортів розібрався з Ферреро в двох партіях (6:3, 6:3). У фіналі Г'юїтт не віддав Грожану жодного сету (6:3, 6:3, 6:4).

Для австралійця тріумф на батьківщині став першим у кар'єрі. Рік по тому він захистив титул у китайському Шанхаї. Натомість фінал 2004-го Г'юїтт програв Федереру в американському Г'юстоні.

До слова, раніше Рибакіна завчасно не вийшла з групи на WTA Finals-2024.

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Теніс Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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