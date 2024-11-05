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Ушла эпоха. Итоговый турнир получил список участников без "большой тройки" тенниса

Турин, Вторник 05 ноября 2024 15:27
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Ушла эпоха. Итоговый турнир получил список участников без "большой тройки" тенниса Фото: Рафаэль Надаль и Роджер Федерер приедут на ATP Finals только в роли зрителей (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила финальный перечень участников соревнований по итогам сезона-2024. Впервые за более чем два десятилетия в Итоговом турнире не выступят Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

2024 ATP Finals в итальянском Турине будет первым без легендарных теннисистов с 2001 года. Если швейцарец и испанец завершили карьеру, то серб отказался от участия из-за травмы.

После отказа Джоковича ATP разделила три свободных вакансии на турнир. Счастливчиками стали норвежец Каспер Рууд, австралийский теннисист Алекс Де Минор и россиянин Андрей Рублев. Они составят компанию Яннику Зиннеру из Италии, немецкому теннисисту Алексу Звереву, испанцу Карлосу Алькарасу, российскому спортсмену Даниилу Медведеву и американцу Тейлору Фрицу.

Итоговый турнир начнется 10 ноября и продлится неделю. Теннисистов разделят на две группы по четыре спортсмена в каждой, а дуэт лучших пробьется в полуфиналы. Победитель соревнований заработает свыше 2,2 млн долларов.

Каким был 2001 Tennis Masters Cup без "большой тройки"

Турнир в ноябре 2001 ujlf принял австралийский Сидней. Из двух групп в полуфиналы прошли россиянин Кафельников, испанский теннисист Ферреро, австралиец Хьюитт и французский спортсмен Грожан.

В полуфинале последний в двух сетах одолел Кафельникова (6:4, 6:2). Вместо этого хозяин кортов разобрался с Ферреро в двух партиях (6:3, 6:3). В финале Хьюитт не отдал Грожану ни одного сета (6:3, 6:3, 6:4).

Для австралийца триумф на родине стал первым в карьере. Год спустя он защитил титул в китайском Шанхае. Зато финал 2004-го Хьюитт проиграл Федереру в американском Хьюстоне.

К слову, ранее Рыбакина досрочно не вышла из группы на WTA Finals-2024.

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Теннис Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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