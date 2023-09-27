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Пішки 2 км. Штурмовики показали, як евакуювали пораненого під Бахмутом (відео)

Фото: штурмовики показали, як евакуювали пораненого під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські штурмовики показали, як евакуювали пораненого бійця під Бахмутом. Вона відбувалась під артилерійським обстрілом окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду ЗСУ.

"Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, довелося майже два кілометри йти пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою.

Ситуація під Бахмутом

Президент України Володимир Зеленський провів щоденну селекторну нараду, на якій заявив, що українські військові просуваються Донецьким напрямом.

Водночас експерти в коментарі РБК-Україна одностайно наполягають, що для оперативного оточення Бахмута українським військовим необхідно відрізати угруповання російських військ від усіх доріг. Зокрема встановити повний контроль над трасою Бахмут-Горлівка.

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Збройні сили УкраїниБахмут