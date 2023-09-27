RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пешком 2 км. Штурмовики показали, как эвакуировали раненого под Бахмутом (видео)

Фото: штурмовики показали, как эвакуировали раненого под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские штурмовики показали, как эвакуировали раненого бойца под Бахмутом. Она проходила под артиллерийским обстрелом оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду ВСУ.

"Раненому оказали первую помощь, наложили турникеты и начали вытаскивать из-под линии вражеского огня в ближайший, занятый своими блиндаж", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, пришлось почти два километра идти пешком по местности, которая когда-то была лесополосой.

Ситуация под Бахмутом

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заявил, что украинские военные продвигаются на Донецком направлении.

В тоже время эксперты в комментарии РБК-Украина одноголосно настаивают, что для оперативного окружения Бахмута украинским военным необходимо отрезать группировку российских войск от всех дорог. В частности, установить полный контроль над трассой Бахмут-Горловка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныБахмут