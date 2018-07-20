Пиротехники ГСЧС с июля 2014 года обезвредили более 155 тыс. боеприпасов

От боеприпасов очищено более 24 тысяч гектаров территории Донбасса

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с июля 2014 года обезвредили более 155 тыс. боеприпасов. Об этом сообщил глава ведомства Николай Чечеткин, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По словам Чечеткина, из-за агрессии РФ и деятельности пророссийских боевиков значительная часть Донбасса загрязнена взрывоопасными предметами.

"Пиротехниками ГСЧС с июля 2014 года очищено от боеприпасов более 24 тысяч гектаров территории и 86 гектаров акватории водных объектов, при этом обезврежено более 155 тысяч взрывоопасных предметов", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания поможет Украине в разминировании территорий Донбасса.